Жителей Херсонской области призывают эвакуироваться: «Нам нужно вам помочь, спасти от холодов и врага»

Вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей временно оккупированной Херсонщины покинуть территории области из-за приближения холодного периода, который обещает быть тяжелым.

Об этом Верещук сообщила во время открытия Центра поддержки переселенцев в Запорожье, передает «Уникформ».

Отмечается, что в первую очередь речь идет о женщинах с детьми.

«Эвакируйтесь. Идет тяжелая зима. Нам нужно вам помочь, спасти от холодов и врага», – призвала она.

По словам Верещук, если нет возможности эвакуироваться, люди должны связаться с представителями ОВА. В настоящее время из Херсонской области выехало около 50% населения.

«Люди ждут деоккупацию. Именно поэтому мы призываем выезжать, не может быть военных действий, где есть люди. Не может быть военных действий без угрозы», - сказал глава ОВА Ярослав Янушевич.

Он также добавил, что на оккупированной части Херсона не работает почта, захватчики буквально срывают терминалы в магазинах, чтобы люди не могли рассчитываться гривной, нет украинского интернета и телевидения.

На данный момент эвакуации ожидают более 20 тысяч жителей области.

Напомним, что ранее началась обязательная эвакуация жителей Донбасса. Позже Верещук заявила, что ее могут распространить и на другие области.