Польша анонсировала прекращение выдачи виз гражданам россии

Польские власти разрабатывают концепцию, которая позволит отказывать россиянам в выдаче виз.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик, передает «Польское Радио».

По словам Вавжика, Польша выступает за расширение санкций ЕС, особенно по приостановке действия соглашения об упрощении визового движения для граждан россии. В то же время, он признал, что не все страны Евросоюза согласны на это.

«Против этого выступают крупные страны-члены, включая Германию, Францию ​​и Нидерланды. В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран о приостановке действия соглашения об упрощении визового движения для граждан рф, Польша работает над новым решением», – сказал он.

Вавжик добавил, что польская дипломатия уже несколько недель ведет переговоры по этой теме с некоторыми государствами-членами и отметил, что похожий взгляд на эти вопросы имеют также Литва, Латвия и Эстония, Чехия и Словакия.

«Мы можем ожидать решения по этому вопросу в ближайшие недели», - добавил дипломат.

Напомним, что ранее Президент Латвии призвал пересмотреть уже выданные ВНЖ и визы, а сторонникам войны рф против Украины - аннулировать их.