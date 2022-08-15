«Аграрий в смартфоне»: в Украине запустили Государственный аграрный реестр, автором которого выступил николаевский нардеп

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины вместе с Министерством цифровой трансформации запустили в работу Государственный аграрный реестр, автором создания которой несколько лет выступал николаевский нардеп Артем Чорноморов.

Уже в ближайшее время в ДАР появятся первые программы помощи фермерам, написал в своем телеграмм-канале Артем Чорноморов.

«В Минагро запустили в работу Государственный аграрный реестр (ГАР). Это был долгий путь воплощения в жизнь замысла, который я защищал несколько лет. Благодарен всем, кто приложил усилия в разработке инструмента, который поможет нашим сельхозпроизводителям, прежде всего, сняв с них бюрократическую нагрузку. Уже в ближайшее время реестр начнет приносить результаты: в ГАР появятся первые программы помощи мелким фермерам, выращивающим сельскохозяйственные культуры или коров», - сообщил нардеп.

Он пояснил, что ДАР, который доступен по ссылке dar.gov.ua, это единый цифровой хаб для агропроизводителей Украины, он работает подобно реестрам сельхозпроизводителей, которые существуют во всех странах-членах ЕС.

При этом агропроизводители, зарегистрированные в ДАР, смогут подать заявку на получение государственных субсидий, целевых, субсидированных кредитных программ, а также ссуд и технической помощи от ЕС и других международных доноров.

«Отдельная благодарность за воплощение в жизнь идеи создания Государственного аграрного реестра (ДАР) руководителю Минцифры Михаилу Федорову. Именно под его руководством аграрии получили платформу, значительно упростившую взаимодействие с государством. Уверен, что очень быстрая ДАР станет как приложение «Дія» только для сельскохозяйственного сектора. Ведь ДАР это удобство, прозрачность, скорость и подотчетность в сфере администрирования поддержки для сельхозпроизводителей. Кроме этого, ДАР также предоставляет мощный аналитический инструмент для анализа фактического состояния аграрного производства и статуса его производителей», - добавил нардеп.

Запуск Государственного аграрного реестра является важным шагом для подготовки Украины к членству в Европейском Союзе.