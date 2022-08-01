На Тайвань снова прибыла делегация из Конгресса США - к острову вылетели китайские самолеты

На Тайвань снова прибыла делегация из Конгресса США. В ответ Китай поднял в воздух военные самолеты, они вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Об этом сообщает Reuters.

Посольство США в Тайбэе сообщило, что делегацию возглавляет сенатор Эд Марки, которого сопровождают четыре депутата Палаты представителей во время визита в Индо-Тихоокеанский регион.

«Особенно в то время, когда Китай усиливает напряженность в Тайваньском проливе и регионе с помощью военных учений, Марки во главе делегации, которая посетит Тайвань, еще раз демонстрирует твердую поддержку Тайваня Конгрессом США», — говорится в заявлении.

Делегация американских законодателей планируют встретятся с президентом Цай Инвэнь утром, в понедельник 15 августа.

Министерство иностранных дел Тайваня опубликовало фотографии четырех членов группы, которых встречают в аэропорту Суншань в центре Тайбэя, прибывших на транспортном самолете ВВС США, а Марки прибыл в международный аэропорт Таоюань.

«Делегация встретится с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении де-факто посольства США.

Издание добавило, что несмотря на то, что военные учения прекратились - Китай все еще ведет военные действия.

«Одиннадцать китайских военных самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива или вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня», – сказано в материале.

Напомним, как 2 августа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, несмотря на все угрозы и предупреждения Китая, прилетела на Тайвань, который КНР считает своей территорией.