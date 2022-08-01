В порту «Южный» загрузили пшеницей судно для отправки в Эфиопию

Более 23 тысяч тонн пшеницы в порту «Южный» загрузили на балкер Brave Commander, которое готовятся к его отправке в Эфиопию.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков у Facebook.

«В пятницу в порт «Южный» прибыло под загрузку судно Brave Commander, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН (WFP). Сейчас мы видим финальные приготовления судна перед отправкой более 23 тысяч тонн пшеницы для жителей Эфиопии», – отметил министр.

По словам министра, Эфиопия второй год подряд страдает от засухи и вооруженного противостояния, поэтому украинское зерно для них без преувеличения является вопросом жизни и смерти.

В настоящее время идет работа с Всемирной продовольственной программой ООН, чтобы такие рейсы стали регулярными и были четко ориентированы на гуманитарную помощь в те регионы мира, где это больше всего нужно.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала реализации «зерновой инициативы» из украинских портов вышли в общей сложности 16 судов с агропродукцией.