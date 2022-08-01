В Херсоне оккупанты требуют от медиков подписывать документы о согласии получать зарплату в рублях

Так называемая «администрация» временно оккупированного Херсона выдвигает требования сотрудникам скорой помощи по написанию заявлений о согласии работать по новым условиям. Оккупанты готовятся к новому «учебному году» и продолжают собирать паспортные данные мирных жителей области.

Об этом сообщает ГУР.

Согласие предполагает получение заработной платы в российских рублях. В случае отказа сотрудникам предоставляется временное разрешение на работу с предупреждением о возможном увольнении в любой момент.

Также оккупанты пытаются возобновить обучение в Херсонской морской академии. Объявлено о начале набора курсантов на 2022-2023 учебный год. На зданиях академии вывешен флаг зеленого цвета с пометкой «Z».

Кроме того, продолжаются мероприятия по сбору паспортных данных граждан. В настоящее время требование о заполнении анкет выдвинуто всем работникам коммунальных предприятий и пенсионерам, получающим так называемую «гуманитарную помощь».

«Данные собираются также у тех, кто обращается к оккупационным властям по любым вопросам – регистрация новорожденных, оказание медицинской помощи и так далее», - сказано в сообщении.

Также всем, кто приобрел стартовые пакеты мобильных операторов рф, поступают смс-сообщения с предложением предоставить паспортные данные в обмен на 5 ГБ Интернета.

На территории Херсонского приемника-распределителя для детей УМВД на сегодняшний день проживают сотрудники ФСБ РФ (ориентировочно 50 человек).

«Есть информация, что в подвальных помещениях проводятся допросы похищенных украинцев с применением пыток», - добавили в ГУР.

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются скрыть совершенные военные преступления.