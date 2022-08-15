Китай объявил новые военные учения возле Тайваня после визита делегации из США

В понедельник, 15 августа, китайские военные заявили, что провели дополнительные учения вблизи Тайваня, поскольку делегация из Конгресса США посетила остров, на который претендуют китайцы, и встретилась с президентом Цай Инвэнь, что, по мнению Пекина, является нарушением его суверенитета.

Об этом сообщает Reuters.

Известно, что днем ранее пятеро американских законодателей во главе с сенатором Эдом Марки прибыли в Тайбэй с необъявленным визитом. Это второй визит группы высокого уровня после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа.

Китайское военное подразделение, отвечающее за район, прилегающий к Тайваню, Восточное командование Народно-освободительной армии Китая заявило, что в понедельник организовало многоцелевое совместное патрулирование боевой готовности и боевые учения в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

«Учения были «суровым сдерживающим фактором для США и Тайваня, продолжающих играть политические уловки и подрывать мир и стабильность в Тайваньском проливе», — говорится в сообщении.

В отдельном заявлении министерства обороны Китая говорится, что поездка законодателей нарушила суверенитет и территориальную целостность Китая и «полностью обнажила истинное лицо Соединенных Штатов как нарушителя мира и стабильности в Тайваньском проливе».

«Народно-освободительная армия Китая продолжает обучение и подготовку к войне, решительно защищает национальный суверенитет и территориальную целостность и решительно сокрушит любые формы сепаратизма «независимости Тайваня» и иностранного вмешательства», - добавили они.

В свою очередь, Премьер-министр Тайваня Су Цзэн-чан заявил, что их не остановит реакция Китая на такие визиты иностранных друзей.

«Мы не можем просто ничего не делать, потому что по соседству живет злой сосед, и не смеем пускать посетителей или друзей», — сказал он.

Как известно, Китай начал масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня 4 августа и закончил их спустя четыре дня.

Также сообщалось, что Япония заявила протест Китаю из-за того, что несколько ракет, выпущенных его военными во время учений у Тайваня, упали неподалеку от японских берегов.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай готов бороться за Тайвань любыми средствами. КНР не исключает возвращения острова в свой состав военным путем.