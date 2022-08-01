Президент Зеленский уволил начальников управлений СБУ в трех областях

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса Президента Украины.

Согласно указам с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Киеве и области был уволен Сергей Заяц. В Тернопольской области уволили Юрия Борейчука, во Львовской - Артема Бондаренко.

Позже, указом №578/2022 Владимир Зеленский назначил Бондаренко начальником Главного управления Служби безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Напомним, что ранее Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА и заявил, что регион освободят от оккупантов.