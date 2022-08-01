«Стали проблемой для местных властей»: Мариупольцев отправляют домой из российского Пскова

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россия начала выпроваживать мариупольцев домой: 13 августа из Пскова отправили поездом 60 человек.

Об этом Петр Андрющенко сообщил в Telegram.

«Первый факт обратной депортации из россии. Из российского Пскова, где мариупольцы стали проблемой для местных властей, их возвращают домой», - сообщил он.

Так, в субботу 60 мариупольцев «добровольно» погрузили в два прицепных вагона и отправили в Ростов-на-Дону, где их встретят органы «ДНР» и отвезут домой».

Андрющенко уточнил, что у большинства из этих людей нет уцелевшего жилья в городе и они вынуждены будут жить на улице или «вламываться в квартиры других мариупольцев в эвакуации».