Латвия возобновила программу реабилитации украинских военных – в больницу доставили уже 12 защитников

С понедельника, 15 августа, Латвия возобновляет программу реабилитации раненых украинских военнослужащих.

Об этом сообщил МИД страны.

12 украинских военнослужащих приступят к трехнедельному курсу лечения в Национальном реабилитационном центре «Вайваре», чтобы получить реабилитационные услуги и восстановиться после тяжелых травм, полученных при защите Украины от нападения российских военных.

Реабилитация пройдет в рамках программы, координируемой министерством иностранных дел Латвии.

Учитывая полномасштабную войну россии, правительство Латвии 7 марта согласилось возобновить программу государственной поддержки реабилитации военнослужащих, получивших ранения в Украине. Кабинет министров выделил из госбюджетной программы «Средства на случай непредвиденных обстоятельств» пакет в размере 280 тысяч евро на реабилитацию пострадавших во время конфликта военнослужащих в Украине.

Денежные средства покрывают расходы на реабилитацию, транспортные расходы и расходы на технические средства.

Оказание медицинской помощи раненым во время вооруженного конфликта на востоке Украины началось в 2014 году. К 2019 году лечение в латвийских медицинских учреждениях получили 58 раненых украинцев.

Напомним, более 80% раненых бойцов ВСУ после лечения в украинских медучреждениях возвращаются на фронт.