«Начальство такое конченное бл*ть, нас еб*шат даже свои»: оккупант рассказывает о руководстве, невыплаченных зарплатах и фальсифицированных документах

Российский военный, находясь в Харьковской области, рассказывает о потерях, маленькие зарплаты, огне артиллерии по своим же войскам и о документах, согласно которым они сейчас находятся в Москве.
Об этом сообщает Главное управление украинской разведки.
Оккупант жалуется на недостачу военной техники и призывает не верить российской пропаганде, которое говорит о успехах оккупационной армии и отсутствию потерь.
- Последнее наступление вот было перед домом х*й знает, танков уже не хватает, танки у меня мрут п*здец.
- Я в курсе.
- Вы не в курсе, ё*та, по телевизору показывают такое.
- Да это бл*ть знаю все х*йня.
- Вот у нас с 30-ти человек осталось всего 11. Так что бл*ть то, что по телику я тебе говорю, все сплошное на*балово.
По словам оккупанта, вместе с большим количеством боевых выходов он должен был получить зарплату в размере 400 тысяч рублей, однако получил всего 80. При этом у многих военных "второй армии мира" вообще нет денег потому что по документам они находятся не на фронте, а в Москве.
- Мы вообще по спискам, ты знаешь где я? Я в Москве, я стрелок-гранатометчик в ямпольском полку, а то, что я в коробке езжу бл*ть, вот так вот. Сплошное на*балово. Парни без денег, я тебе говорю. Кто отказывать не хочет идти, ну бл*ть прикинь, людям нах*й третий месяц, а денег нет просто. И ни вообще в россии находятся по спискам бл*ть.
Российский солдат рассказывает о низкой мотивации сослуживцев и сам он убежден, что больше не пойдет воевать в составе вс рф.
-Наши съ*бались. Они уже месяц дома и им по 80 тысяч приходит зарплата. Это все дальше части не выходит ты че? Ты прикинь, если народ съ*бался, воевать просто некому. Начальство такое конченое, бл*ть, нас еб*шат даже свои, *пта, арта ху*рит, прям бывает по нам. Я не думал, бл*ть, после Чечни мне вот это, это не война - это конченое все *пта. Я говорю: это последний раз, когда я за армию подписался.