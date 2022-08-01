«Начальство такое конченное бл*ть, нас еб*шат даже свои»: оккупант рассказывает о руководстве, невыплаченных зарплатах и фальсифицированных документах

Российский военный, находясь в Харьковской области, рассказывает о потерях, маленькие зарплаты, огне артиллерии по своим же войскам и о документах, согласно которым они сейчас находятся в Москве.

Об этом сообщает Главное управление украинской разведки.

Оккупант жалуется на недостачу военной техники и призывает не верить российской пропаганде, которое говорит о успехах оккупационной армии и отсутствию потерь.

- Последнее наступление вот было перед домом х*й знает, танков уже не хватает, танки у меня мрут п*здец.

- Я в курсе.

- Вы не в курсе, ё*та, по телевизору показывают такое.

- Да это бл*ть знаю все х*йня.

- Вот у нас с 30-ти человек осталось всего 11. Так что бл*ть то, что по телику я тебе говорю, все сплошное на*балово.

По словам оккупанта, вместе с большим количеством боевых выходов он должен был получить зарплату в размере 400 тысяч рублей, однако получил всего 80. При этом у многих военных "второй армии мира" вообще нет денег потому что по документам они находятся не на фронте, а в Москве.

- Мы вообще по спискам, ты знаешь где я? Я в Москве, я стрелок-гранатометчик в ямпольском полку, а то, что я в коробке езжу бл*ть, вот так вот. Сплошное на*балово. Парни без денег, я тебе говорю. Кто отказывать не хочет идти, ну бл*ть прикинь, людям нах*й третий месяц, а денег нет просто. И ни вообще в россии находятся по спискам бл*ть.

Российский солдат рассказывает о низкой мотивации сослуживцев и сам он убежден, что больше не пойдет воевать в составе вс рф.