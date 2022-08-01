Двух российских оккупантов будут судить за подрыв Северо-Крымского канала

В суд направили обвинительный акт в отношении заместителя командующего Черноморским флотом рф по материально-техническому обеспечению и командира 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (части 2 статьи 28, части 1 статьи 438 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Известно, что в конце февраля оккупанты руководили захватом сооружений Каховской ГЭС и подрывом Северо-Крымского канала в Херсонской области.

«Генерал-майор заместитель командующего ЧФ руководил незаконными действиями захватчиков на этом гражданском объекте, который относится к критической инфраструктуре и снабжает водой население, а также орошение полей в регионе. В свою очередь, полковник командир бригады непосредственно руководил подчиненными ему солдатами, взорвавшими канал в нескольких местах», - уточнили в сообщении.

В результате гражданской инфраструктуре был нанесен значительный ущерб. Кроме того, нанесен значительный вред окружающей среде и нанесен большой материальный ущерб государству.

Напомним, что ранее в Одессе россиянин сел за шпионаж на 2,5 года и пожертвовал ВСУ 100 тысяч долларов.