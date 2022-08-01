В Николаеве после дождя снова подтопило Дормашину – на месте оперативно почистили ливневки

В Николаеве после сильного дождя 15 августа опять подтопило центральные улицы города, в частности Дормашину.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Отметим, что утром работники «ЭЛУ Автодорог» чистили ливнестоки от листьев и мусора после вчерашнего дождя. Но ливневая канализация опять забилась. Правда, в «ЭЛУ Автодорог» на это оперативно отреагировали и во время дождя стали чистить стоки, чтобы вода ушла.

«Движение транспорта восстановлено, большое количество листьев убрано вручную из решеток, и вода очень быстро ушла», - говорится в сообщении.

На этой недели ожидаются еще дожди в разное время суток и разной интенсивности.