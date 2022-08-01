Верховная Рада приняла закон о «таможенном безвизе» с Евросоюзом

Верховная Рада Украины приняла закон о таможенном безвизе, который предусматривает присоединение к Конвенции о процедуре совместного транзита со странами Европейского Союза.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, который выступил инициатором принятого закона, отметил, что этот документ приближает украинское таможенное законодательство к законодательству Евросоюза.

«В частности, совершенствует действующие нормы, в части упрощения прохождения таможни для надежных предприятий, предоставления статуса финансового гаранта и обеспечения уплаты таможенных платежей», - написал он в своем Telegram.

По словам Шмыгаля, изменения предусматривают внедрение европейского механизма рассмотрения жалоб и продолжения цифровизации таможни, что ускорит ее прохождение и снизит коррупционные риски.

Дальнейшее заключение «таможенного безвиза» с ЕС позволит Украине ввести обмен таможенной информацией о транзитных грузах с 36 странами в режиме реального времени, специальные транзитные упрощения и простые и равные условия для финансовых гарантов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует удвоить импорт украинской электроэнергии.