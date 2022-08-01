Зеленский инициировал создание Консультативного совета по деоккупации и реинтеграции Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

Глава государства постановил утвердить Положение о Консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции территории Крыма и города Севастополя.

Зеленский подчеркнул, что в месячный срок Руководителю Офиса Президента поручено внести предложения по персональному составу Консультативного совета.

Отмечается, что данный указ вступает в силу с дня его подписания Президентом.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что российская война против Украины должна закончиться Крымом, его освобождением.