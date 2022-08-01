Зеленский встретился с голливудским актером Шрайбером, помогающим собирать пожертвования для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами фандрейзинговой платформы UNITED24 – украинской звездой футбола Андреем Шевченко и американским актером, сценаристом и продюсером Лиевом Шрайбером.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Они приехали в Украину для подготовки новых проектов UNITED24, в частности, запуска молодежной программы, первыми участниками которой станут дети Андрея Шевченко и Лиева Шрайбера. На встрече обсуждались промежуточные результаты работы платформы, благодаря которой удалось собрать 170 миллионов долларов США.

Владимир Зеленский отметил, что речь идет не только об объеме благотворительных взносов, но и о внимании, которое послы привлекают к теме войны. По словам Президента, снижение мирового внимания к происходящему в нашем государстве – это один из основных вызовов сейчас, ведь это сказывается и на объемах международной поддержки, и на темпах поставок вооружений, и на освещении этой темы в СМИ.

- Поэтому для нас очень важные визиты, которые привлекают международное внимание, - подчеркнул Глава государства.

Во время встречи также были представлены первые свитшоты от дома моды Balenciaga. Это модель с украинской символикой, 100% прибыли от продаж которой будет направлена UNITED24 на направление Rebuild Ukraine (Восстановление Украины). Гости также рассказали Президенту о будущих проектах сотрудничества с мировыми брендами, о которых будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, что Шрайбер выступил с активной поддержкой Украины, стал соучредителем организации Blue Check Ukraine, созданной для того, чтобы облегчить процесс пожертвований для американцев, которые хотят помочь Украине. Ранее Шрайбер побывал в Львове, где занимался волонтерской работой. Актер также побывал в Перемышле, где вместе с World Central Kitchen готовил украинский борщ для нужд беженцев.

Шрайбер известен по игре в фильмах «Крик», «Люди-Х: Росомаха», «В центре внимания». Также он снял фильм Everything Is Illuminated, действие которого происходит в Украине.