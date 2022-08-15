В Николаеве презентовали почтовую марку, на которой Святой Николай защищает город от обстрелов

В Николаеве 15 августа торжественно погасили спецмарку, посвященную «городу кораблей» – «Святой Николай защищает Николаев».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Марку создал художник Юрий Журавель, а печать стала возможной благодаря волонтерским организациям. Все средства продажи марок пойдут на гуманитарные цели для жителей города.

Заметим, что основой изображения для марки стал знаменитый рисунок "Святой Николай защищает Николаев", который горожане активно распространяли в социальных сетях. На нем изображен как покровитель «города корабелов» Святой Николай защищает в своих объятиях детей, пока ему в спину летят ракеты из истребителей, вертолетов, систем залпового огня и танков.

Это уже вторая марка, выпущенная для поддержки жителей города Корабелов. Первая – «Ассоль уже не та», по словам руководителя Одесской дирекции «Укрпочты» Сергея Дрозда, имела огромный успех как среди одесситов, так и всех украинцев.