Приближенные чиновники кремля втайне от путина ищут пути закончить войну

По мнению экспертов, высокопоставленные чиновники и члены элиты президента россии путина паникуют и хотят начать переговоры, чтобы положить конец кровопролитной войне в Украине.

Об этом сообщает Mirror.

Журналистам издания стало известно, что высокопоставленный кремлевский чиновник тайно обратился к Западу, чтобы помочь положить конец вторжению в Украину. По их словам, это дало понять Западу, что рф заинтересована в окончании войны.

Заявления об этом шаге были сделаны в отчете, распространенном среди западных спецслужб. Считается, что старшие офицеры и чиновники, близкие к путину, встревожены резкими западными санкциями и спадом экономики, вызванным войной. Также сообщалось, что некоторые кремлевские деятели обеспокоены все более тревожными рисками, связанными с боевыми действиями на Запорожской АЭС.

Предполагается, что все это делается за спиной путина, который, конечно же, не намерен прекращать войну.

«Представитель путинского ближайшего окружения направил на Запад сигнал о желании вести переговоры. Настроение кремлевской элиты - паническое», - сказано в документе.

Имя чиновника не раскрывается в целях безопасности для него и его семьи.

Напомним, что ранее пресс-секретарь путина пообещал, что россия уничтожит завод по производству Bayraktar, который в Украине намерена построить компания зятя Эрдогана