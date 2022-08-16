СБУ задержала предателя, который в обмен на обещание «руководящей должности» корректировал удары по Запорожью

Контрразведка Службы безопасности разоблачили и задержали агента ФСБ, разведывавшего места дислокации и перемещения украинских военных, а также собирал информацию о результатах вражеских обстрелов по объектам гражданской и критической инфраструктуры Запорожья.

Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что предатель был завербован кадровым сотрудником 5 службы ФСБ для разведывательно-подрывной деятельности в прифронтовых территориях региона.

В первую очередь российскую спецслужбу интересовали сведения о расположении подразделений ВСУ, количестве их личного состава и техники, «отчетах» о ракетных ударах по городской застройке.

Для передачи разведданных агент применял специально созданный анонимный телеграмм-канал. В своих докладах описывал свои наблюдения, сопровождая их фотофиксацией объектов.

Полученные материалы оккупанты использовали для корректировки огневых ударов по Запорожью и планирования диверсий.

Взамен на информацию агрессоры обещали своему стороннику одну из руководящих должностей в оккупационной администрации в случае захвата города. За выполнение преступных задач злоумышленник получал от своего куратора деньги по электронным переводам.

Сам злоумышленник планировал присоединиться к так называемым расстрельным группам захватчиков, чтобы пытать и убивать украинских защитников, в том числе бойцов местных добровольческих формирований.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили: мобильные телефоны, которые использовались для коммуникации с российским «координатором» и банковскую карту, куда поступали деньги от ФСБ.

Задержанному доложено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее СБУ задержала агента спецслужб рф, собиравшего данные для обстрелов и дислокации ВСУ на юге Одесчины.