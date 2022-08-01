В эстонской Нарве демонтируют памятник советскому танку

В эстонском городе Нарва с 7 часов утра вторника, 16 августа, начали демонтаж танка-памятника - решение, которое правительство приняло, несмотря на сопротивление местных жителей пророссийского города.

Об этом сообщает ERR.

Правительство Эстонии приняло решение о переносе не только танка, но и остальных советских памятников в Нарве и городе Нарва-Йиесуу. В целях обеспечения безопасности полиция ввела комендантский час вблизи памятников, так что дорога к ним для транспорта и пешеходов закрыта. На границах находится полиция и проверяет документы.

Местные журналисты сообщают о спокойной ситуации на месте и отсутствии гражданских.

По словам руководителя нарвского отделения полиции Индрека Пюви, полиция ограничила передвижение людей у нарвского танка и близлежащих памятников.

– Мы создаем периметр вокруг трех военных памятников Советского Союза на дороге Нарва-Нарва-Йиесуу для их безопасного перемещения. Это означает, что запрещено находиться в этом районе, а автомобилям – передвигаться или парковаться. Запрещенная зона четко обозначена дорожными знаками, и там находятся сотрудники полиции, которые подскажут людям, как ее обойти в случае необходимости, - объяснил Пюви.

Танк Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей в Виймсе.

Советский танк, один из самых известных символов советской оккупации в Эстонии, расположен в городе Нарва, подавляющее большинство жителей которого (более 80%) – этнические русские, а около 36% имеют российское гражданство.