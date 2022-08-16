Загруженное зерном судно покинуло порт в Одесской области и направляется в Африку

Судно BRAVE COMMANDER с зерном для Африки покинуло порт «Южный» и направляется в порт африканской страны Джибути.

Об этом сообщают в Министерстве инфраструктуры Украины.

Балкер вышел из порта утром, 16 августа. Из Джибути зерно будет доставлено в Эфиопию. На борту судна, которое зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН, около 23 тысяч тонн пшеницы.

«Министерство инфраструктуры и ООН прорабатывают возможности наращивания поставок продовольствия для социально незащищенных слоев населения Африки. В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 17 судов отправились из украинских портов. На их борту более 475 тысяч тонн агропродукции», - добавили в Мининфраструктуры.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала реализации «зерновой инициативы» из украинских портов вышли в общей сложности 16 судов с агропродукцией.