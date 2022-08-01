Российских заключенных заставляют ехать на войну в Украину, а в случае отказа жестоко наказывают

Бывший заключенный рассказал о том, как людей из лагерей россии «добровольно-принудительно» призывают ехать на войны против Украины.

Видеообращение опубликовали в сети.

В частности, мужчина рассказал историю своего товарища, который отбывает тюремное заключение на севере рф. Руководство тюрьмы обратилось к заключенным с призывом поехать на войну. После первого «клича» около семи мужчина отправились на фронт.

- Слышали от матерей, что они не вернулись, где-то «потерялись». Матер звонили, но они так и не нашлись.

После этого в тюрьме прошел второй «клич», однако после того, как первые «заключенные-добровольцы» не вернулись с поля боя желающих уехать в Украину уже не было. В ответ руководство начало обещать полную амнистию тем заключенным, которые на полгода отправятся на войну.

- Обещано кучу, но именно в законе рф это нигде не подтверждено. Администрация «сыпит».

Мужчина также рассказал историю другого заключенного, который упорно отказывался ехать на войну и получил за это наказание.

- Сидел у нас мужичек один, вертолетчик. При первом призыве он сказал «нет, ни на какую войну я не поеду». (Ему ответили, -ПН) «Та это спецоперация, под Харьковом постоите, учебка». От ответил: нет, знаем мы ваши учебки.

Во время которого призыва мужчину вызвали снова. За очередной отказ в участии в так называемой «спецоперации» заключенного поместили в изолятор. На вопросы товарищей за что наказали их товарища - руководство тюрьмы начало отмахиваться отмазками: «а он бычок не там кинул и то не сделал».

- Выходит он с изолятора. Дергает его начальник с оперчасти и говорит: «послушай меня сюда, теперь ты не идешь на условно-досрочное освобождение, потому что у тебя нарушение изолятора». А он собирался на УДО. Говорит: «теперь будешь сидеть до конца».

Кроме потери возможности выйти по УДО, мужчину наказали тяжелой физической работой.

- Закрутили ему гайки так, что мужичок в шоке. Поехал воевать. Через две недели звонит его жена, говорит: «канул в воду, пропала связь». Ей ответили «звоните в лагерь». Та как же в лагерь, он был под Харьковом где-то, подъезжал.

На вопрос супруги «где он?» в ответ получают отписку: «Все требования к руководству лагеря, мы вам ничего сказать и объяснить не можем».