Мужчины без боевого опыта и ограниченно пригодные к военной службы не покинут страну до конца военного положения, - Зеленский

Отмена ограничений на выезд за границу для мужчин 18-60 лет без военного опыта и ограниченно пригодных к военной службе произойдет только при отмене военного положения.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что, по Конституции, защита суверенитета и территориальной целостности государства – это дело и обязанность всего народа, и все граждане Украины имеют равные конституционные права и свободы.

«Комплектование ВСУ и других военных формирований осуществляется также и военнообязанными, не имеющими военного опыта и ранее не проходивших военную службу, но прошедших подготовку в учебных воинских частях», - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что украинцы в запасе и те, кого не призвали во время мобилизации, «могут быть привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер».

«Отмену указанных ограничений предполагается произвести после завершения действия правового режима военного положения», - резюмировал Зеленский.

Также он обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой «проработать поставленные в электронной петиции вопросы».

Напомним, СБУ заблокировала еще четыре масштабные схемы незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу в период военного положения. Некоторые маршруты пролегали по направлению страны-агрессора и временно оккупированного Крыма.