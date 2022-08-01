Николаевские порты пока не могут быть открыты для экспорта, - Мининфраструктуры

По состоянию на 16 августа Министерство инфраструктуры не может включить порты Николаевской области в зерновое соглашение из-за ситуации с безопасностью в регионе.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков в эфире национального телемарафона.

«Мы хотим, чтобы все наши порты работали, в том числе и в Николаевском регионе, однако это, безусловно, зависит от военной ситуации. В настоящее время с точки зрения безопасности мы не можем этого делать», — сказал Юрий Васьков.

Тем не менее, по словам Васькова, Николаевский порт технически готов к осуществлению экспорта зерна.

«Есть определенное разрушение инфраструктуры, но не критичное для агроэкспорта. Если будет военная ситуация разрешать, мы выйдем с инициативой, которую, надеемся, поддержит ООН. Работать технически порт готов», — сказал Юрий Васьков.

Известно, что в зерновое соглашение входит три украинских порта: «Одесский», «Южный» и «Черноморск».

Напомним, как утром 16 августа загруженное зерном судно покинуло порт в Одесской области и направляется в Африку.