«Демилитаризация в действии»: В ОП заявили, что взрывы в Крыму будут продолжаться до полной деоккупации полуострова

Взрыв возле Джанкоя (Крым) 16 августа с последующей детонацией боеприпасов. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк намекнули кто стоит за взрывам во временно оккупированной Автономной Республике Крым и добавили, что их количество «хлопков» увеличится.

Об этом они сообщили в своих социальных сетях и в эфире национального телемарафона.

В частности, Ермак намекнул, что за взрывами в Крыму стоят ВСУ и добавил, что уничтожение российских складов с оружием будет продолжаться до полной деоккупации украинских территорий.

«Операция «демилитаризация» в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий. Наши воины – лучшие спонсоры хорошего настроения. Крым – это Украина», - написал он в своем Telegram.

В свою очередь Михаил Подоляк отметил, что в Джанкойском районе есть две важные цели – трансформаторная станция и склады боеприпасов. Что касается трансформаторной станции, по его убеждению, то российские захватчики захватили Запорожскую атомную электростанцию ​​для того, чтобы оттуда через Джанкой направлять электричество.

«Мы же понимаем, для чего они забрали ЗАЭС, самую большую атомную электростанцию, чтобы украсть все, что можно, в том числе электричество, которое производит ЗАЭС, и переправить его через Джанкой именно в Крым. Поэтому, я считаю, что это кармическое возмездие, потому что все, что воровано, не приносит изобилия», – добавил Подоляк в эфире.

Также Советник руководителя ОП в своем Twitter напомнил, что «Крым нормальной страны — это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым — это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров».

«Демилитаризация в действии», - подчеркнул он.

Напомним, что ранее Зеленский инициировал создание Консультативного совета по деоккупации и реинтеграции Крыма.