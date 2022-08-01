«Демилитаризация в действии»: В ОП заявили, что взрывы в Крыму будут продолжаться до полной деоккупации полуострова

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк намекнули кто стоит за взрывам во временно оккупированной Автономной Республике Крым и добавили, что их количество «хлопков» увеличится.
Об этом они сообщили в своих социальных сетях и в эфире национального телемарафона.
В частности, Ермак намекнул, что за взрывами в Крыму стоят ВСУ и добавил, что уничтожение российских складов с оружием будет продолжаться до полной деоккупации украинских территорий.
«Операция «демилитаризация» в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий. Наши воины – лучшие спонсоры хорошего настроения. Крым – это Украина», - написал он в своем Telegram.
В свою очередь Михаил Подоляк отметил, что в Джанкойском районе есть две важные цели – трансформаторная станция и склады боеприпасов. Что касается трансформаторной станции, по его убеждению, то российские захватчики захватили Запорожскую атомную электростанцию для того, чтобы оттуда через Джанкой направлять электричество.
«Мы же понимаем, для чего они забрали ЗАЭС, самую большую атомную электростанцию, чтобы украсть все, что можно, в том числе электричество, которое производит ЗАЭС, и переправить его через Джанкой именно в Крым. Поэтому, я считаю, что это кармическое возмездие, потому что все, что воровано, не приносит изобилия», – добавил Подоляк в эфире.
Также Советник руководителя ОП в своем Twitter напомнил, что «Крым нормальной страны — это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым — это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров».
«Демилитаризация в действии», - подчеркнул он.
Напомним, что ранее Зеленский инициировал создание Консультативного совета по деоккупации и реинтеграции Крыма.