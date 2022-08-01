Рада в первом чтении приняла законопроект об усилении контроля за продажей фейерверков

Верховная Рада хочет усилить контроль за продажей фейерверков, ввести возрастные ограничения для их покупки и запретить использование этих изделий в отношении животных.

Об этом сообщил нардеп фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, Верховная Рада на заседании 16 августа 250 голосами поддержала за основу законопроект №7438.

Документ предусматривает запрет на использование любых фейерверков, в частности салютов и петард, и проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ (кроме сценических пиротехнических изделий Т1 и Т2, фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума), не превышающий 60 дБ.

Запрет не распространяется на ВСУ, Национальную полицию и аварийно-спасательные службы.

Также законопроектом устанавливается возрастное ограничение по покупке протехническиз изделий – 16 лет.