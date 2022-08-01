Нардепы исключили возможность выхода под залог для дезертиров и корректировщиков вражеского огня

Верховная Рада изменила процедуру относительно меры пресечения для корректировщиков, а также дезертиров.

Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram

«Теперь невозможно выйти под залог до суда», - написал он.

Он сообщил, что правка к законопроекту №7431 была принята народными избранниками в целом.

Изменениями к статье 183 Уголовного процессуального кодекса (Содержание под стражей) предлагается предусмотреть, что следователь судья вправе не определять размеры залога для, в том числе военнослужащих, подозреваемых в дезертирстве или самовольном уходе из воинской части и в отношении подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 14 Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения), то есть в отношении корректировщиков огня.

Напомним, как информатору оккупантов в Николаеве Юрию Арбатскому, который заявил, что сдавал ВСУ из-за «отмены в школе дочери русского языка», назначили арест с залогом в 700 тысяч гривен.

Несколько позже суд дал другому корректировщику огня оккупантов по Николаеву возможность выйти под залог в 200 тысяч гривен.