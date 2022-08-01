Прокуратура через суд требует вернуть земли Нацпарка «Бугский гард» на ₴180 миллионов, которые отдал сельсовет по сомнительному решению

Вознесенская окружная прокуратура обратилась в суд с иском об отмене решения Александровского поселкового совета, государственной регистрации прав собственности и возвращении в собственность государства пяти особо ценных земельных участков национального природного парка «Бугский Гард».

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Общая площадь участков, о которых идет речь в иске, составляет десять гектаров. Их стоимость составляет более 180 миллионов гривен.

Прокуратурой установлено, что поселковый совет незаконно передал эти земельные участки в собственность пяти граждан для ведения личного крестьянского хозяйства. По делу уже открыто производство, его рассматривает Вознесенский горрайонный суд.

Стоит отметить, что по информации ПН всем пятерым людям местный сельсовет выдал пять участков смежных земли по два гектара одним решением в октябре 2020 года. Их зовут Козаченко Александр Сергеевич, Козаченко Сергей Сергеевич, Козаченко Оксана Ивановна, Козаченко Андрей Сергеевич, Козаченко Юлия Александровна – вероятно, все они являются родственниками.

Также человек с ФИО Козаченко Андрей Сергеевич является учредителем одноименного ФХ, зарегистрированного в Баштанке, а Козаченко Оксана Ивановна – соучредитель в ФХ Ляховецкого Ивана Леонидовича, зарегистрированного в селе Трикраты.

Напомним, как в 2021 году в облсовете с минимумом голосов обратились к Президенту с просьбой не топить Бугский гард – вопрос практически полностью не поддержал «Наш край».