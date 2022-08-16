«Если на ЗАЭС случится авария - придется эвакуировать более 400 тысяч человек», - глава Запорожской ОВА

В случае аварии на Запорожской атомной электростанции в целях безопасности придется эвакуировать почти полмиллиона мирных жителей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Если взять 50-километровую зону обязательного отселения, которая может возникнуть в результате возможной аварии на АЭС в Энергодаре, то это более 200 тысяч в нашей области и около 200 тысяч в соседней Днепропетровской области», – рассказал Старух.

Глава ОВА отметил, поскольку часть территории захвачена, реализовать меры по защите населения будет тяжело. По его словам, план возможной эвакуации корректируется с учетом военной ситуации.

«Ситуация напряженная. Понимая, что такое Чернобыль, мы знаем, что пренебрегать никакой угрозой нельзя. Сейчас радиационная ситуация на АЭС стабильная, но она может поменяться в любой момент», – сказал глава ОВА.

Он также отметил, что ситуация находится под контролем центральных властей.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский назвал обстрелы Запорожской АЭС одним из величайших преступлений россии: «россия пробила дно в истории терроризма».