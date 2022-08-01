Восьми оккупантам-мародерам, грабившим украинцев в Буче, сообщили о подозрении

По материалам СБУ сообщено о подозрении еще 8 мародерам из армии РФ, которые грабили украинские дома в Буче, Киевской области. Среди них - военнослужащие из россии и росгвардии.

Об этом сообщает СБУ.

Известно, что находясь на Киевщине, эти захватчики проводили так называемые «зачистки» населенных пунктов: грабили имущество местных жителей и мародерили брошенные дома, чтобы потом отправить все это своим родным.

Следователи собрали безоговорочные доказательства нарушения ими законов и обычаев войны.

Установлено, что большинство из них – военнослужащие в/ч 6720 федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Среди них есть и десантник-гвардеец из оккупированного Крыма.

«В частности, с 24 февраля по 31 марта на территории временно оккупированной Бучи эти российские военные награбили себе «трофеи» – компьютерную и бытовую технику, ювелирные изделия, гаджеты, одежду, продукты питания и т.д», - добавили в сообщении.

Задокументировано, что впоследствии злоумышленники отправляли украденное имущество родным в почтовых отправлениях из белорусского Мозыря. Эти посылки назначались адресатам в Алтайском и Хабаровском краях, на Сахалине.

В настоящее время всем им поставлено в известность о подозрении по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Напомним, что ранее полиция идентифицировала 17 оккупантов из «днр», которые издевались над пленными украинцами.