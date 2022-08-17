«Моршинська» передала Николаеву 10 тонн питьевой воды

Компания «Моршинська» бесплатно передала для жителей Николаева и военных 10 тонн воды.
Об этом рассказала депутат Николаевского горсовета Елизавета Трищанович.
«Проблема с питьевой водой для Николаева никуда не делась. С апреля город живёт в режиме бесконечного обновления/наполнения баклажек, канистр, бутылей и т.д. И огромная благодарность всем тем, кто помогает горожанам с водой. Сейчас это по-настоящему выручает и буквально спасает жизнь тысячам людей. На нашу недавнюю просьбу откликнулась компания «Моршинська», - написала она.
Депутат отметила, что в компании не просили рассказывать о помощи николаевцам.
«Они не просили ничего писать. Но я думаю, что они заслуживают дополнительной рекламы на таком благом деле. «Моршинська» передала нам 10 тонн воды. 5-литровых баклажек – 960 штук. И 1,5-литровых – 3528 штук. Передали на безвозмездной основе. А мы всё распространим среди военных на херсонском направлении и будем добавлять в продуктовые наборы, которые раздаём николаевцам. Огромное спасибо компании «Моршинська» за помощь Николаеву и нашему Благотворительному фонду «Ми з України»! И благодарю моего коллегу Олега Афанасьева за организацию доставки воды из Одессы в Николаев. Вместе победим», - написала депутат.