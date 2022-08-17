«Моршинська» передала Николаеву 10 тонн питьевой воды

Компания «Моршинська» бесплатно передала для жителей Николаева и военных 10 тонн воды.

Об этом рассказала депутат Николаевского горсовета Елизавета Трищанович.

«Проблема с питьевой водой для Николаева никуда не делась. С апреля город живёт в режиме бесконечного обновления/наполнения баклажек, канистр, бутылей и т.д. И огромная благодарность всем тем, кто помогает горожанам с водой. Сейчас это по-настоящему выручает и буквально спасает жизнь тысячам людей. На нашу недавнюю просьбу откликнулась компания «Моршинська», - написала она.

Депутат отметила, что в компании не просили рассказывать о помощи николаевцам.