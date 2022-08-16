В Латвии начали сбор денег на покупку Bayraktar для ВСУ

В Латвии начали сбор денег на покупку беспилотного летательного боевого аппарата Bayraktar для ВСУ.

Об этом пишет Delfi .

Сбор средств проводится на платформе Ziedot.lv. Одним из инициаторов стал музыкант Ралфс Эйландс: на размещенном в интернете видео он сообщил, что у каждого жителя Латвии есть возможность доказать свою поддержку Украине, а также руками украинцев «передать привет российским оккупантам».

В общей сложности необходимо собрать пять миллионов евро. За первые часы было собрано более 58 тысяч евро, к сбору присоединились 1788 человек.

Напомним, что ранее компания Baykar заявила, что подарит трое беспилотников Bayraktar , деньги на которые были собраны во время кампании фонда Сергея Притулы «Народный Bayraktar» . После этого Притула рассказал, на что пойдут собранные на беспилотники деньги .