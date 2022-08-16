Во Львовской области открыли обновленный пункт пропуска «Краковец»

С 00:00 17 августа пункт пропуска «Краковец» возобновит движение регулярных и нерегулярных автобусов на выезд из Украины. На открытии пункта присутствовали представители правительства Украины и Польши.

Об этом сообщает ГПСУ.

Чтобы облегчить пропуск и уменьшить очереди, обновили автобусный терминал и обустроили место для оформления пассажиров. Теперь среднее время оформления автобуса будет 30-45 минут.

Работы проходили в рамках проекта «Открытая граница» по договоренности президентов Украины и Польши.