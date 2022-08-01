Николаев получил партию мебели для центров размещения ВПО

Николаев получил новую партию раскладных кроватей для обустройства центров размещения ВПЛ и других объектов социальной инфраструктуры города.
Об этом сообщило Агентство развития Николаева.
«Сегодня (16 августа, - ред.) разгрузили последние 35 коек. В общей сложности имеем 280 коек-раскладушек на общую сумму более 1 млн. 39 тысяч гривен. Мебель приобретена за средства Агентства США по международному развитию USAID Ukraine – USAID Украина в рамках проекта «Демократическое управление в Восточной Украине» (DG East). Благодарим наших партнеров за очередную помощь и поддержку общины города Николаева! Часть этой мебели пойдет на укомплектование комнат в общежитии, где сейчас производим ремонт для комфортных условий проживания вынужденных переселенцев и николаевцев, потерявших жилье в результате российской агрессии», - сообщило Агентство.