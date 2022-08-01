До войны Зеленский встретился с главой ЦРУ, во время которой его предупредили о планах путина и вероятном штурме Гостомеля

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт встречи с директором Центрального разведуправления США Уильямом Бернсом, которой предупредил его о планах президента рф, в частности, о штурме аэропорта Гостомель на Киевщине.

Об этом сообщает Washington Post.

По словам Президента, план захвата Гостомеля - не было новостью для руководства Украины.

Журналист задал Зеленскому вопрос о том, какой была его реакция на предупреждение Бернса о том, что россияне в случае большой войны будут пытаться высадить десант на аэродроме в Гостомеле.

«Где-то за полгода до всего этого, а может быть, и раньше, если вы помните, был сбор войск на территории Беларуси. Мы обратились ко всем нашим партнерам, сказав им, что считаем, что они будут действовать именно так. Там тренировались — и это было известно — захватывать или бомбить ключевые объекты инфраструктуры. Они тренировались, у них были планы захватить аэропорт Борисполь и так далее. Я не знаю, сколько лет этим планам. Они использовали карты, и то, как они снимали вещи, некоторые из их путей были такими же, как у нацистов во время Второй мировой войны. Так что сказать, что они запланировали здесь что-то уникальное, нельзя. Все, что у нас было, было там», - сказал он.

При этом Бернс, по его словам, больше говорил о личной опасности для Зеленского, хотя в целом, президент заявил, что «не готов говорить обо всем, о чем говорил Бернс».

Комментируя мнение о том, что украинские власти относились к угрозе легкомысленно, он ответил, что на тот момент в предупреждениях не было конкретики.

«Никто не верил, что это будет так. И никто этого не знал. А теперь все говорят, что мы вас предупреждали, а вы предупреждали общими фразами. Когда мы сказали, дайте нам конкретику — откуда они возьмутся, сколько людей и так далее — у всех было столько же информации, сколько и у нас», - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что путин хотел захватить большую часть Украины и считал, что Запад только возмутится без конкретных действий.