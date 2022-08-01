«Нас бы захватили за три дня»: Зеленский объяснил, почему власти не предупредили украинцев о вторжении рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы власти предупредили украинцев о вторжении России раньше времени, то оккупанты захватили бы Украину за три дня.

Об этом Зеленский рассказал в интервью WP.

«Если бы мы это сообщили (что россия готовит вторжение – ред.) - а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, - тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года, и в тот момент, когда россияне действительно атаковали, они бы нас захватили за три дня. Я не говорю, чья это была идея, но в целом наше внутреннее чувство было верным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, русские нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны», - сказал он.

По словам Зеленского, когда началось вторжение - украинская власть была сильной, несмотря на то, что определенная часть людей уехала.

«Но большинство осталось здесь, воевали за свои дома. И как бы цинично это не звучало, но это люди, которые все остановили», - добавил он.

«Одно дело, когда хаос контролируемый и это военное время – ты управляешь государством по-другому. Вы можете открыть границу, закрыть границу, атаковать, отступать, защищаться. Вы можете взять под контроль свою инфраструктуру. И совсем другая ситуация, когда у вас нет военной ситуации или чрезвычайного режима, а у вас есть государство, которым руководит огромное количество разных чиновников и институтов. А минус 7 миллиардов долларов в месяц даже без оружия – это уже большая война нашей стране».

Ранее сообщалось, что путин хотел захватить большую часть Украины и считал, что Запад только возмутится без конкретных действий.