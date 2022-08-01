Обыски по делу о незаконной торговле бронежилетами и тепловизорами провели в сети магазинов «Охота» – их владелица уже в Румынии

Магазины на территории Черкасской и Николаевской областей, где были изъяты товары военного назначения – бронежилеты, турникеты, тактические шлемы, тепловизоры, радиостанции на сумму около 5 миллионов гривен – входят в сеть «Охота», владелицей которой является Татьяна Яшкина.

Об этом свидетельствуют соцсети владелицы сети магазинов. Также эту информацию подтверждают источники издания.

На опубликованных Генпрокуратурой фото можно увидеть фирменные цвета сети «Охота». Также сходится покрытие пола, в частности, в одном из магазинов, расположенном в Николаеве. Кроме этого, в телеграмме Яшкиной есть фото очков на серой кушетке, которая есть на фото Генпрокуратуры.

В настоящее время страницы магазинов в соцсетях удалены. Сама же Татьяна Яшкина опубликовала сториз, из которого можно сделать вывод, что вчерав назад покупала кофе в одном из ресторанов Бухареста (Румыния).

- Обыски и изъятия были в магазинах Умани Первомайска и Николаева. Предметы, которые могут иметь военное назначение, были отправлены на установление происхождения и соответствия. Если на некоторые прицелы они смогут предоставить официальные накладные от поставщиков в Украине, то все остальное было «в темную». Например, бронежилеты. В страну завозилась шведская или финская бронесталь в листах, здесь ее резали по размерам плит, оклеивали каким-то карематом, засовывали в шлаковые плитоноски и продавали как «финскую броню 5-й класс». Также предоставлялись результаты отстрела плит, но здесь следует понимать, что непрострел одной плиты еще не дает право называть все изделие бронежилетом. С касками и турникетами там похода еще хуже, – рассказывают источники издания.

Стоит отметить, что в первые дни полномасштабного вторжения фамилия Яшкина и название ее магазина «Охота» громко раздавались в скандале. Тогда Яшкину обвинили в продаже товаров военного назначения по завышенным ценам.