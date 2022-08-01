В Германии нейрохирурги спасли защитника Гостомельского аэропорта

В немецком городе Борна, который является побратимом Ирпеня, была проведена сложная хирургическая операция раненому военнослужащему гостомельской Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Сергею Маковозу.

Об этом сообщила советница Ирпенского городского головы по вопросам международного сотрудничества Оксана Сулима.

Сергей получил ранение, защищая Гостомельский аэропорт в начале полномасштабного российского вторжения.

«Тогда Сергея вовремя успели эвакуировать его собратья в Ирпенский военный госпиталь, где врачи остановили кровотечение и удалили осколки. На протяжении последующего лечения было установлено, что нога от колена имеет поврежденный нерв и не может быть подвижной, как раньше. Он нуждался в лечении в зарубежных клиниках. В Германию Сергей приехал вместе с другими защитниками на лечение в рамках уникального проекта солидарности городов-побратимов Ирпеня и Борны. После более чем месяца предварительной подготовки и физиотерапевтического курса лечения нашему защитнику была сделана сверхсложная операция по пересадке поврежденного нерва! Ювелирно точная работа высокопрофессиональных нейрохирургов немецкой клиники "Sana Kliniken" длилась около 10 часов!» – рассказала Оксана Сулима.