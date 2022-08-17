За границу выехало только 5% украинских учителей: «Нехватки педагогов не будет»

По данным Минобразования за границей находятся около 22 тысяч учителей.

Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев во время брифинга.

Это составляет около 5% от общего количества учителей в Украине, а их около 450 тысяч.

— Поэтому нехватки педагогов из-за того, что они за границей, не будет. Это даже хорошо, что они там. Потому что могут работать в украинских школах, могут осуществлять дистанционное обучение, – говорит Горбачев.

Он отметил, что за пределами Украины сейчас находится, по разным оценкам, от 700 тысяч до 1,5 миллиона детей школьного возраста. Поэтому в Украине в этом году будет гораздо меньше наполненности школ, сейчас даже есть проблема с формированием первых классов.

Напомним, в Украине обновили школьную программу : без российских и белорусских авторов.