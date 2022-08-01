Командирам разрешили удостоверять завещания украинских военных

Кабинет министров разрешил командирам удостоверять завещания военнослужащих в условиях военного положения.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Постановление предусматривает, что в условиях военного положения удостоверять завещания военнослужащих ВСУ, других образованных в соответствии с законами военных формирований, а также работников правоохранительных (специальных) органов, органов гражданской защиты смогут не только нотариусы.

Такое право получили также командиры (начальники) этих формирований (органов) и другие уполномоченные таким командиром (начальником) лица.

«После удостоверения соответствующие уполномоченные лица должны направить завещание через Генштаб ВСУ, Министерство обороны, соответствующий правоохранительный (специальный) или другой орган в Министерство юстиции или его территориальный орган для обеспечения его регистрации нотариусами в Наследственном реестре», – говорится в постановлении.

Установлен срок в 2 рабочих дня после получения территориальным органом Минюста завещания, в течение которых обеспечивается передача заявления о регистрации такого документа в Регистратор. Последний же в течение 3 рабочих дней после получения на хранение такого завещания осуществляет его государственную регистрацию в наследственном реестре.

Напомним, Президент подписал закон об отмене военного сбора для украинских защитников.