В Саудовской Аравии женщину приговорили к 34 годам тюрьмы за ретвиты и подписки в Twitter

Женщину из Саудовской Аравии приговорили к 34 годам тюрьмы за использование Twitter.

Как пишет The Guardian, Сальми аль-Шехаб было предъявлено обвинение за ретвиты и подписки на диссидентов и активистов.

Первоначально 34-летняя аспирантка Университета Лидса и мать двоих маленьких детей была приговорена к трем годам тюремного заключения за «преступное» использование интернет-сайта с целью «вызвать общественные беспорядки и дестабилизировать гражданскую и национальную безопасность». Но апелляционный суд в понедельник вынес новый приговор — 34 года лишения свободы с последующим 34-летним запретом на выезд.

Как объясняет издание, Сальма аль-Шехаб не играла никакой важной роли в движении местных активистов. Она имела 150 подписчиков в Instagram и 2497 – в Twitter.

Среди твитов о выгорании из-за Covid и фотографий ее маленьких детей иногда встречались ретвиты саудовских диссидентов, которые живут в изгнании и призывают к освобождению политических заключенных в королевстве.

В СМИ пишут, что женщина может подать апелляцию. Twitter отказался комментировать это дело и не ответил на вопрос о том, какое влияние Саудовская Аравия оказывает на компанию.