Если Каховская ГЭС остановится, катастрофы не будет, – гендиректор «Укргидроэнерго»

Временно захваченная россиянами Каховская ГЭС работает на 30-40% от мощности, тремя гидроагрегатами из шести.
Об этом сообщил генеральный директор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в интервью Forbes Ukraine.
По его словам, пока неясно, будет ли работать зимой Каховская ГЭС, которая с первых дней войны в оккупации.
– Сейчас станция работает тремя агрегатами из шести – это 30-40% мощности, – Игорь Сирота.
Станция работает ровным графиком только в дневные часы: с 8:00 до 22:00 и не участвует в балансировке энергосистемы. Также Укргидроэнерго не может поставлять туда запчасти для подготовки к осенне-зимнему периоду.
– Станция может работать достаточно долго, если не будет внешнего вмешательства в ее деятельность. Не будет обстрелов линий электропередач, подстанций, уничтожения оборудования. Впрочем, если станция остановится, то крушения не будет. Вода будет идти через водосливную дамбу. Поэтому не будет ни прорыва дамбы, ни обмеления, – подчеркнул Сирота.