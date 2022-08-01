Если Каховская ГЭС остановится, катастрофы не будет, – гендиректор «Укргидроэнерго»

Временно захваченная россиянами Каховская ГЭС работает на 30-40% от мощности, тремя гидроагрегатами из шести.

Об этом сообщил генеральный директор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, пока неясно, будет ли работать зимой Каховская ГЭС, которая с первых дней войны в оккупации.

– Сейчас станция работает тремя агрегатами из шести – это 30-40% мощности, – Игорь Сирота.

Станция работает ровным графиком только в дневные часы: с 8:00 до 22:00 и не участвует в балансировке энергосистемы. Также Укргидроэнерго не может поставлять туда запчасти для подготовки к осенне-зимнему периоду.