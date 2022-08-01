«Після війни є всі шанси позмагатись за звання «Культурної столиці Європи». Деталі візиту Міністра культури Ткаченка у прифронтовий Миколаїв

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17.08.2022 18:00

https://niklife.com.ua/ru/politics/74675

Фотофакт