Эстония прекратила пускать россиян с шенгенскими визами

Эстония с 18 августа прекратила пропускать российских граждан с шенгенскими визами, которые выдала страна.

Об этом пишет МИД Эстонии.

Сейчас такие визы есть примерно у 25 000 российских граждан. Решение об этом запрете приняли еще 11 августа

«Ограничения касаются поездок с целями туризма, посещения спортивных и культурных мероприятий и поездок в Шенгенскую зону с развлекательными целями – такого мы больше не принимаем и таких людей в Эстонии пускать не будем», – сказал заместитель директора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличов.

В Эстонию будут пускать тех, кто приезжает по туристическим визам к родным: родителям, детям и супругам. Кроме того, исключения делаются для визитов с гуманитарными целями: например, на похороны.

Тех, кто приехал до 18 августа, выгонять из страны не будут, но при выезде из Шенгенской зоны их визы аннулируются.

Напомним, что ранее Сейм Латвии признал россию страной-спонсором терроризма.

Также сообщалось, что премьер-министр Эстонии выступила за прекращение туризма в ЕС для граждан россии. После чего Зеленский в своем видеообращении начал настаивать, чтобы россиянам запретили въезд в ЕС заявив, что «российские убийцы не должны пользоваться шенгеном».

К тому же, Президент Латвии призвал пересмотреть уже выданные ВНЖ и визы, а сторонникам войны рф против Украины - аннулировать их.