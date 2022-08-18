Пенсионеры сел Виноградное и Коблево получили помощь от БФ «Развитие Коблево»

Глава и основатель Благотворительного Фонда «Развитие Коблево» Олег Боз решил поддержать пенсионеров сел Коблево и Виноградное. Помощь в виде продуктовых наборов в течение нескольких дней была оказана пенсионерам в возрасте 65+ - это люди той уязвимой категории, которые особенно нуждаются в поддержке на сегодняшний день.

Об этом сообщает «koblevo.news».

Люди приняли такую помощь с большим удовольствием и благодарностью, также выразили много искренних слов благодарности благодетелю в своих местных вайбер-обществах и социальных сетях.

«Считаю необходимым поддерживать наших пенсионеров и тех, кто действительно оказался в затруднительной ситуации, ведь война затронула каждого», - рассказывает Олег Боз.

Также глава благотворительной организации уверен, что помогать – не так сложно, особенно когда чувствуешь благодарность.

«Наш фонд постоянно кооперирует с украинскими и зарубежными партнерами, чтобы иметь возможность помогать жителям сел Коблевской общины и Николаевского района, а также мы не забываем и военнослужащих, особенно тех, кто защищает нашу честь и достоинство на передовых позициях», - отметил глава фонда. .

Благотворительный Фонд «Развитие Коблево» с первых дней вторжения захватчиков активно ищет и находит возможности поддерживать местное население продуктами и вещами первой необходимости, а также предоставляет адресную помощь, в том числе и внутренне перемещенным лицам, проживающим на территории Коблевской общины.