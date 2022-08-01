Гендиректор МАГАТЭ заявил о готовности возглавить делегацию на оккупированную ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаель Гросси готов возглавить делегацию на оккупированную Запорожскую АЭС, которую обстреливают российские захватчики.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«В нашем разговоре генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил мне, что в ответ на приглашение Украины он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию», - сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам телефонного разговора с Гросси.