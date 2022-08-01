ЧНУ імені Петра Могили запрошує на навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

Інститут державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили запрошує на навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, медико-управлінських кадрів та всіх охочих, котрі мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу та тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також у певній галузі суспільного виробництва та держави в цілому.

Мета навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» полягає у професійній підготовці публічних службовців та управлінців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Навчальний процес здійснюється висококваліфікованими викладачами, із використанням сучасних навчальних методик і технологій.

Навчання здійснюється за трьома освітньо-професійними програмами:

- Державна служба

- Місцеве самоврядування

- Публічне управління закладами охорони здоров’я

Тривалість навчання:

- денна форма навчання: 1 рік 4 місяці

- заочна форма навчання: 1 рік 4 місяці

Після навчання видається диплом магістра публічного управління та адміністрування. Наявність такого диплому відкриває суттєві перспективи у кар’єрному зростанні та подальшому професійному розвитку.

За більш детальною інформацією щодо вступу звертатися за телефоном 0939394284 (Анастасія Алімівна) або на сайт https://du.chmnu.edu.ua/?page_id=745