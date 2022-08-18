Девочка из Николаева, продавая печение с предсказанием, собрала 10 тысяч гривен - все средства она передала на оборону родного города

Алиса Бадица из Николаева почти месяц продает печенье с предсказанием в городе Бобринце Кировоградской области, куда была вынуждена переехать с семьей в первые дни полномасштабного вторжения. За это время ребенку удалось собрать 10 000 гривен, которые в последствии были переданы защитникам Николаева.

Об этом сообщает «Суспільне».

Мама девочки Юлия добавила, что к печенью с предсказанием дочь добавила браслеты из желто-голубых лент.

«Военным Алиса их просто раздает, как оберег. Кто-то на оружие прикрепляет, кто-то в машину, кто-то на рюкзаки. Некоторые люди говорят, что используют как закладки для книг, девушки на сумочки цепляют. Мы задумали их как браслеты, а они оказались многофункциональной патриотической украшением»,- рассказала Юлия.

Сама Алиса говорит, что очень тронута вниманием военных, особенно когда те угощают ее шоколадками и мороженым. Деньги, которые удалось собрать девочке, Алиса с мамой переслали депутату Николаевского городского совета Юрию Степанцу.

«Алиса с самого начала хотела помочь именно защитникам Николаева, искали через кого это можно сделать, кто лучше знает нужды военных. С Юрием Степанцем сконтактировали через соцсети и решили передать деньги именно ему», - рассказала Юлия Бадица.

Юрий Степанец говорит, что для него такое обращение было настоящей неожиданностью.

«Для меня это новый опыт, так сказать, приятный шок был, что такая юная девочка совершает чрезвычайно важное дело. Я о ней читал в соцсетях, что Алиса собирает средства для ВСУ. И вдруг она обращается ко мне за помощью», — рассказал Юрий Степанец.

По его словам, Алиса хотела передать средства на закупку тепловизоров, но сбор средств на устройстве уже завершился. Поэтому решили за средства, собранные Алисой, приобрести повербанки для 28-й отдельной механизированной бригады.

«Немного приложил денег и закупил семь повербанков, в ближайшие дни передам их военным. С такими детьми врагу нас никогда не одолеть. Это еще один шаг к нашей победе», - отметил Юрий Степанец.

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