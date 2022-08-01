СБУ задержала российского агента, который «провел» под Киев более сотни единиц вражеской техники

Контрразведчики СБУ обезвредила вражеского агента, который в первые дни полномасштабного вторжения рф «провел» из Сумской в ​​Киевскую область 128 единиц техники оккупантов.

Об этом сообщает СБУ.

Известно, что предателем оказался житель Сумщины, завербованный спецслужбами россии. С первых дней временной оккупации региона он начал активно сотрудничать с врагом, предложив стать проводником и показать безопасные пути в Киев.

А после освобождения Сумской области агент продолжил сотрудничать с ФСБ рф и выполнять задачи своих кураторов. Он собирал данные о местоположениях, количестве и вооружении Сил обороны в регионе.

Фигурант передавал работникам ФСБ координаты военных объектов с привязкой к местности. Для коммуникации и передачи данных использовал закрытые каналы электронной связи.

Во время обысков в помещении злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с российскими кураторами.

Задержанному доложено о подозрении по части 1 и части 2 статьи 111 ) Уголовного кодекса Украины (государственная измена и государственная измена, совершенное в условиях военного положения).Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее в Киеве СБУ нашла у добробата незаконный склад автоматов, которые не собирались использовать на фронте.