«Укрпочта» выпустит коллекционную марку ко Дню Независимости – «Свободные, несокрушимые, непобедимые»

Государственное предприятие «Укрпочта» выпустит коллекционную марку «Свободные, несокрушимые, непобедимые» по случаю Дня Независимости Украины.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в Telegram.

Он отметил, что в этом году 31-я годовщина независимости Украины станет напоминанием всему миру, как дорого стоит человеческая свобода.

«К этому событию «Укрпочта» выпустит блок-марку «Свободные, несокрушимые, непобедимые» + конверт (это первый такой выпуск во время войны). Сроки подготовки были очень сжаты, поэтому тираж будет всего 1 миллион экземпляров. Но я уверен, что все любители филателии смогут ее приобрести и добавить в коллекцию по случаю Дня Независимости, которую ежегодно можно будет дополнять новыми марками от «Укрпочты», - написал Смелянский.

Он отметил, что детали запуска будут объявлены накануне 24 августа.

Напомним, в Николаеве представили почтовую марку, на которой Святой Николай защищает город от обстрелов.